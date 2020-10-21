Инфекционист рассказал, как восстановиться после коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процедура восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. В целом она аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

- В основном реабилитация после коронавируса такая же, как после хронических заболеваний легких. Это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости в среду, 20 октября.

Он отметил, что при восстановлении от коронавируса следует соблюдать определенный режим питания: оно должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Владимир Чуланов посоветовал употреблять побольше фруктов после болезни.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова назвала целью реабилитации восстановление функции дыхания, физической активности, устойчивости к нагрузкам, преодоление стресса, беспокойства или депрессии. Врач дала несколько важных советов о том, как вернуть здоровье после коронавируса.