Суперкомпьютер определил, как влажность влияет на распространение коронавируса

Суперкомпьютер определил, как влажность влияет на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые из японского университета Кобе и института физико-химических исследований Riken выяснили, как влажность влияет на распространение коронавируса. С помощью суперкомпьютера Fugaku они смоделировали, как аэрозоль с частицами COVID-19 распространяется в помещении.

Оказалось, что при влажности 30% аэрозольных частиц от зараженного человека в два раза больше, чем при влажности более 60%.

Ученые пришли к выводу, что риск заражения COVID-19 возрастает в более сухих помещениях. В связи с этим специалисты советуют как можно чаще проветривать комнату или же использовать увлажнители воздуха, пишет Reuters.

Ранее известный доктор Мясников рассказал о четырех типах коронавируса. По его словам, COVID-19 переносится людьми по нескольким разным сценариями: бессимптомное течение болезнь, инфекция, сопровождаемая симптомами ОРЗ, осложнения в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией. Мясников предупредил, что четвертый вариант наиболее опасен для тех пациентов, которые имеют хронические заболевания.