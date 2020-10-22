Гинцбург объяснил, почему не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела

В 10-15% случаев антитела к коронавирусу пропадают даже у тех, кто тяжело перенес заболевание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург объяснил, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела. Оказывается, если человек переболел в легкой форме, то могло вовсе не дойти до образования защитных тел, так как организм справился на уровне фагоцитоза. То есть, произошел процесс поглощения чужеродных частиц клетками. При таком сценарии вирус «сжигается» до воды и CO2 внутри клеток.

- В 10–15% случаев даже у тяжело переболевших COVID по непонятным причинам образуются антитела к интерферону (ряд белков со сходными свойствами, которые выделяются клетками организма в ответ на вторжение вируса). Они необходимы в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти, поэтому антитела очень быстро пропадают, - объяснил Александр Гинцбург газете «Известия».

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