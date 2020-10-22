Картина Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка почти за 10 млн долларов

Картина Бэнкси «Покажи мне Моне». Фото: Sothebys

Картину «Покажи мне Моне» британского уличного художника, известного под именем Бэнкси, продали на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов).

В аукционном доме отмечают, что торги длились всего около восьми минут, и картину приобрел азиатский инвестор.

««Покажи мне Моне» Бэнкси, озорная версия шедевра Клода Моне продана … после 8-минутной битвы за торги», - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте аукционного дома.

На картине изображен идиллический пруд импрессиониста Клода Моне. Однако на этом пруду отразились последствия человеческой цивилизации. Из воды торчит мусор, в том числе тележки супермаркетов и дорожный конус. Полотно самого Клода Моне оценивают чуть дороже 11 миллионов.

Напомним, в конце июля на благотворительном аукционе в Лондоне были проданы три морских пейзажа уличного художника. Триптих, посвященный миграционному кризису в Европе, ушел с молотка за 2,9 миллиона долларов. Средства были направлены в больницу в Вифлееме.