2020-07-29T00:47:40+03:00
Звезды

Триптих Бэнкси, посвященный миграционному кризису в Европе, продан за $2,9 млн

Деньги пойдут на больницу в Вифлееме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Художник пожертвовал на благотворительность три картины, нарисованных в стили XIX века. Фото: Instagram/Sotheby'sХудожник пожертвовал на благотворительность три картины, нарисованных в стили XIX века. Фото: Instagram/Sotheby's
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На благотворительном аукционе в Лондоне проданы три морских пейзажа британского уличного художника, известного под именем Бэнкси. Триптих, посвященный миграционному кризису в Европе, вечером во вторник ушел с молотка за 2,9 миллиона долларов. Об этом сообщил устроитель торгов, аукционный дом Sotheby's.

На трех картинах под общим названием «Вид на Средиземное море 2017» (Mediterranean Sea View 2017), написанных в стиле романтической эпохи XIX века, изображены гонимые волнами и выброшенные на берег оранжевые спасательные круги и жилеты. Таким образом знаменитый граффитист отразил трагедию беженцев, пытающихся добраться в Европу по морю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этот триптих Бэнкси оценивают в 800 тысяч – 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Вырученные за него деньги будут направлены на больницу в Вифлееме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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