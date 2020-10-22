Коронавирус у Михаила Шаца: что известно о состоянии здоровья ведущего

Михаил Шац Фото: Instagram.com

Телеведущий Михаил Шац заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам ведущий.

«Мой 2020 был бы неполным без этой болезни ... Не болейте. Всем пис и социальная дистанция», - написал Шац на своей странице в Instagram, поблагодарив врачей и весь персонал больницы на Коммунарке.

Представитель актера сообщил, что ведуший уже переболел коронавирусной инфекцией и выписан из больницы.

«Да, так что все нормально уже», - приводит РИА Новости слова представителя актера.

Напомним, днем ранее в среду, 21 октября, врачи диагностировали коронавирус у Гоши Куценко, заслуженного артиста России. Агент артиста сообщил, что он был госпитализирован в медицинское учреждение. Сам актер призывал своих фанатов использоваться средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию для противодействия пандемии, а в связи с его болезнью назначенный на 21 и 22 октября «Love Letters» перенесен на 8 декабря этого года.