МИД России о продлении СНВ-3: Мы уперлись в стену непонимания

Рябкова читает, что Соединенные Штаты "должны принять тот подход, который изложил президент Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления. Он отметил, что Вашингтон должен на высшем уровне принять озвученный российской стороной подход.

"Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, что неправильно", - заявил Сергей Рябков 22 октября в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент у России нет возможности «совершить маневр», так как американцы не пытаются идти на встречу несмотря на озвученную договоренность.

«В известном смысле мы здесь уперлись в стену непонимания... Через риторику, через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договоренности американцы эту договоренность с нами не приблизят", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябкова считает, что Соединенные Штаты "должны принять тот подход, который изложил президент Путин на совещании с членами Совета Безопасности за закрытыми дверями».

Напомним, что ранее США отказались от предложения президента РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий. Вашингтон настаивает на продление СНВ-3 только при условии, если будет временного заморожен ядерный арсенал двух стран.