Новое неожиданное последствие коронавируса назвали ученые Фото: REUTERS

Одним из последствий коронавирусной инфекции является выпадение волос. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут испытывать одышку, слабость в течение продолжительного времени. Об этом рассказали ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Как передает телеканал NHK, специалисты выяснили, что среди больных коронавирусной инфекцией через четыре месяца после выздоровления остаются симптомы одышки у 11 процентов, слабости – 10 процентов, нарушений обоняния – 10 процентов, кашля – 4 процентов, а вкусовые ощущения нарушены у 2 процентов.

Кроме того, через два месяца после появления коронавирусной инфекции около четверти выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.

Эксперты сообщают, что аналогичные симптомы отмечены у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой Денге, однако ученые допускают, что это может может быть связано с психологическими переживаниями переболевших коронавирусом.

Напомним, накануне ученые рассказали о новом симптоме коронавируса. Изменения слуха могут говорить о заболевании COVID-19. Как писал сайт kp.ru, некоторые пациенты ощущали звон или шум в ушах