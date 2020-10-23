ФСБ РФ ликвидировала две экстремистские ячейки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России ликвидировала две экстремистские ячейки в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе спецоперации в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, а также в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан была пресечена деятельность запрещенного в России международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек.

В ЦОС отметили, что объединение вело активную пропаганду радикальной идеологии, а также осуществляло вербовку в религиозно-экстремистскую секту.

«Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - халифат», - заявили в Центре общественных связей.

Напомним, днем ранее, 22 октября, в Московском регионе был предотвращен теракт. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержанный выходец из Центральной Азии готовил взрыв в одном из зданий органов власти