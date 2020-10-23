Байден победил Трампа в заключительном раунде дебатов Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Демократической партии Джозеф Байден победил в заключительном раунде теледебатов с кандидатом от Республиканской партии, действующим главой государства Дональдом Трампом.

Согласно результатам опроса американских избирателей, проведенного телекомпанией CNN, 53 процента считают победителем дебатов Байдена. Действующего американского лидера победителем назвали только 39 процентов респондентов.

Более 70 процентов опрошенных считают, что Трамп заслужил ту критики, которой подверг его Байден. Только половина респондентов посчитали, что у главы Белого дома было достаточно оснований для ответных выпадов.

При этом действующему президенту удалось победить в дискуссии на экономическую тематику, где его поддержали 56 процентов прошенных. Однако по остальным темам, такие как внутренняя и внешняя политика, пандемия коронавируса, климатические изменения, вопросы расовой справедливости, большинство опрошенных выбрало представителя Демократической партии.

Напомним, согласно проведенному в начале октября опросу Байден может победить с перевесом в 16 процентов. За демократа готово проголосовать 57 процентов избирателей, а за Трампа – 41 процент.