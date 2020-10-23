«COVID - это дьявол!»: переболевшая коронавирусом женщина рассказала о странных последствиях болезни

Переболевшая коронавирусом женщина рассказала о странных последствиях болезни Фото: REUTERS

Переболевшая коронавирусной инфекцией жительница Великобритании рассказала о странных последствиях заболевания.

32-летняя Тони Фрэнком заразилась COVID-19 в апреле, и переносила инфекцию в тяжелой форме. Семь недель она находилась в реанимации, но после выписки женщина обнаружил необычные симптомы, которые проявляются до сих пор.

Британка продолжает ощущать странные запахи. Кроме того, она страдает из-за хронической усталости, поражения легких, проблем с сердцем, и астмы. В связи с этим женщина время от времени нуждается в госпитализации.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», - приводит издание The Mirror слова британки

Фрэнком относится к группе переболевших, страдающих от так называемого долгого COVID-19. Такой термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании для обозначения длительных тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали новое неожиданное последствие коронавируса. Оказывается, через два месяца после появления COVID-19 около четверти выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.