«Эту коварную болезнь не стоит сравнивать с ОРВИ»: Михаил Шац рассказал о перенесенном коронавирусе

Михаил Шац Фото: Instagram.com

Телеведущий Михаил Шац, переболевший коронавирусной инфекцией, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как перенес заболевание, отметив, что оно было совсем не простым.

«Ну, наверное, оно было не совсем простым, но для меня точно не очень простым. Доктора с честью выполнили все свои обязательства, скажем так, по отношению ко мне и поставили меня на ноги, за что я им безмерно благодарен», - заявил он.

Шац рассказал сдал тест, когда почувствовал себя «неважно», и первые три дня после получения положительного результата он провел дома, позже он прошел лечение в больнице на Коммунарке.

«Но это довольно сомнительный опыт в том смысле, что тут надо быть настороже все время, потому что болезнь очень коварная. Я бы не согласился с теми, кто называет ее простым ОРВИ. Это очень коварная болезнь с различными вариантами течения в зависимости от своего состояния, от того, в каком состоянии человек подходит к этой болезни», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 22 октября, Шац рассказал о том, что переболел коронавирусной инфекцией, и отметил, что без этой болезни его 2020 «был бы неполным».