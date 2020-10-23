Красные приливы были замечены еще в августе в районе Чукотки

В результате красных приливов могли погибнуть животные на Камчатке. Фото: Архив "КП"

Заведующий кафедрой биоинженерии МГУ, сотрудник РАН Михаил Кирпичников рассказал о том, когда были замечены красные приливы на Дальнем Востоке.

- Опасность этого явления впервые предсказали сотрудники центра морских исследований МГУ. Еще в мае месяце в Японии было обнаружено пятно красноватого цвета, очень значительных размеров, которое шло на север. И в августе в районе Чукотки наши же сотрудники (орнитологи) случайно обратили внимание на такие необычные окрашенные волны. Пробы воды были взята и отправлены на нашу Беломорскую станцию. И они показали что на несколько порядков превышена концентрация красных микроводрослей. Известно, что эти водоросли бывают очень токсичные. Старший научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии Татьяна Белевич провела анализ, и выяснилось, что так и есть - это вид водорослей александрум, которые очень токсичен. Ученые убеждены в необходимости системного исследования океана и морских границ.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию с круглого стола по итогам расследования загрязнения воды на Камчатке.