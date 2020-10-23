Итоги расследования загрязнения воды на Камчатке 23 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, что происходит на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

В пятницу, 23 октября 2020 года, состоится круглый стол, на котором будут озвучены итоги расследования загрязнения воды на побережье Камчатки. В мероприятии примут участие руководства федеральных министерств и ведомств, а также природоохранных организаций. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, около Халактырского пляжа было обнаружено, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной.

Ученые РАН ранее также назвали основной причиной загрязнения природную версию. Согласно их данным, к ЧП привело повышение активности токсичных водорослей. Позже такую же версию назвали ученые научной группы Российского географического общества, которые также не обнаружили следов техногенного загрязнения на побережьях Камчатки.

Накануне приоритетную версию загрязнения на Камчатке назвал и Следственный комитет России. По словам официального представителя СКР, на месте загрязнения продолжают работу следственная группа из двадцати следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Однако в ведомстве отметили, что на данный момент не нашли никаких следов техногенного загрязнения, а основной они считают природную версию