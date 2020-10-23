В Белом доме допустили соглашение с Россией по ДСНВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни по вопросу продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но пока это вопрос не решен. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен в интервью газете Politico.

"В сфере контроля над вооружениями, дьявол всегда кроется в деталях. При условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке, я думаю, мы сможем заключить сделку. По крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, мы что-то предложим в ближайшее время, в ближайшие пару дней или на следующей неделе", - сказал О`Брайен.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ на год без дополнительных условий. При этом США и Россия должны заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что Россия и США сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Если договор не будет продлен, то в мире не останется соглашений, контролирующих военный арсенал ведущих ядерных держав.