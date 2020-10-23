Михаила Ефремова в колонии ждет второй карантин

Ефремову прийдется пройти повторный карантин в колонии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП, предстоит пройти в колонии общего режима повторный двухнедельный карантин.

Накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса.

Ранее в московском СИЗО Ефремов после карантина был переведен в постоянную камеру на четыре места, в которой находились еще три человека. В камере были хорошие условия - заключенным разрешено было пользоваться холодильником и телевизором.

"После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток, за которые у осужденного могут выявить признаки различным заболеваний.

Напомним, что актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце. Джип актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который скончался от полученных травм в НИИ Склифосовского. Спустя три месяца актера признали виновным.

Судья Елена Абрамова приговорила актера к 8 годам лишения свободы. 22 октября на апелляции новая защита Ефремова просила для актера 4 года условно, но суд сократил срок лишь на 4 месяца. Ефремов будет отбывать наказание 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Адвокаты актера планируют обжаловать новый вердикт в кассации.