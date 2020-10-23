Переболел коронавирусом - постарел на 10 лет: ученые рассказали о новых последствиях болезни

Заражение коронавирусом связали со снижением умственных способностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус может сказаться на умственных способностях человека. У переболевших часто нарушается работа памяти, а также ухудшаются интеллектуальные способности. К такому выводу пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в электронной библиотеке medRxiv.

- Британцы, которые переболели COVID-19, справлялись с когнитивными тестами значительно хуже, чем их не болевшие сверстники. Причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни, - пишут ученые.

Онлайн-тесты прошли 84 тысячи добровольцев. Большая часть из них лежали в больницах с тяжелой формой COVID-19 или же перенесли легкую форму заболевания.

По мнению врачей, коронавирус отразился на интеллекте пациентов примерно так же, как если бы они постарели на 10 лет. Причем больше всего пострадало понимание текста и смысла слов. В то время как на восприятие эмоций, пространственную память и способность запоминать различные числа коронавирус фактически не повлиял.

Ранее многие пациенты уже жаловались на проблемы с мыслительными функциями из-за коронавируса. Например, переболевшая COVID-19 австралийка описала свое состояние как "туман в голове". Похожие симптомы описывала и жительница Нью-Джерси. Эти осложнения даже помешали ей устроиться на работу.