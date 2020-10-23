Московский клуб «Адреналин Стадиум» опечатали за нарушение мер по COVID-19

Клуб "Адреналин Стадиум" на севере Москвы опечатали за нарушения антикоронавирусных мер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский клуб "Адреналин Стадиум" на севере столицы опечатали за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

На одном из концертов посетители клуба были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

- Отсутствовала разметка социального дистанцирования, нарушен дезрежим, частично отсутствовали антисептики, - добавил Максимкин. Его слова приводит ТАСС.

Кроме этого, вентиляция в помещении не соответствовала санитарным нормам и правилам. Теперь клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или же приостановка деятельности до 90 суток.

Напомним, с 19 октября в Москве начали действовать новые ковидные правила. Теперь при входе в ночной клуб каждый посетитель должен зарегистрировать свой телефон. Все полученные данные хранятся в специальной базе. Затем, если кто-то из посетителей заразился коронавирусом, все остальные считаются контактировавшими с ним.

Если в клубе или баре не используют QR-коды, то заведению грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.