Система маркировки лекарств в России переводится в «уведомительный» режим работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Система маркировки лекарств в России временно переводится в «уведомительный» режим работы. Об этом сообщили в Минпромторге, отметив, что задержек при приобретении лекарственных препаратов не будет.

Как уточняется в сообщении ведомства со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, решение принято для того, чтобы на фоне возросшего спроса на препараты могли покупать их без задержек.

Министр пояснил, что на сегодняшний день остаются проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными лекарственными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы … Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», - заявил глава ведомства.

Введенная в России обязательная маркировка лекарств, стартовавшая с 1 июля 2020 года. Ранее Мантуров заявлял, что маркировка не приведет к росту стоимости или дефициту препаратов, а благодаря ее нанесению стало возможно без труда выявлять в аптеках лекарства, которые предназначены только для выдачи пациентам в больницах.