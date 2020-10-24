Глава AmCham оценил экономику России и США в период коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает, что российская и американская экономики лучше среднего по миру переносят последствия пандемии коронавирусной инфекции.

«В России, похоже, как и в США, идет восстановление», - приводит РИА Новости слова Родзянко, который отметил, что предсказания о том, насколько страшными будут последствия пандемии, насколько сильным будет падение экономики, оказались несколько преувеличенными.

По его словам, падение Валового внутреннего продукта (ВВП) в двух странах в этом году составит около 4 процентов, хотя изначально думали, что оно составит примерно 6-8 процентов, и даже возможно 10 процентов.

Ранее сайт kp.ru писал об изменении прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП в России улучшен с 5 процентов до 3,9. Ведомство также ожидает роста в следующем году. По прогнозам ведомства, ВВП увеличится на 3,3 процента