Пейчинович заявил, что в Сербии Путина уважают даже больше, чем Вучича

Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о президенте РФ Владимире Путине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший футболист московского «Локомотива» Неманья Пейчинович, теперь выступающий за воронежский «Факел», высказал свое мнение о президенте РФ Владимире Путине.

Сербский защитник признался, что испытывает к главе российского государства большое уважение.

Он назвал Владимира Путина самым сильным и стабильным президентом в мире.

«Самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше», — привел слова спортсмена Sport24.

Помнению футболиста, в Сербии Владимира Путина уважают даже больше, чем президента страны Александра Вучича.

Неманья Пейчинович предположил, что если он когда-нибудь удостоится чести остаться и поговорить с российским лидером наедине, то разговор затянется надолго, как минимум на несколько часов.