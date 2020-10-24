Эрдоган раскритиковал президента Франции за высказывания об исламе

Эрдоган считает, что Макрону нужно лечить психику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 24 октября, на митинге в городе Кайсери, трансляцию которого вел телеканал TRT, выступил с утверждением о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон нуждается в лечении психических расстройств. Так он отреагировал на высказывания лидера европейской республики об исламе.

Напомним, что 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал французское общество к решительной борьбе против исламистского сепаратизма. Такое заявление президент сделал в связи с произошедшим терактом в пригороде Парижа.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств, - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Эрдоган считает, что каждое подобное проявление враждебности к исламу является «свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень».