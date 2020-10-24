Нурмагомедов - Гейджи: где смотреть и во сколько начнется прямой эфир боев UFC 254 24 октября 2020

Хабиб Нурмагомедов подерется с Гейтжи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби пройдет главное событие 2020 года в UFC. В октагон выйдет после годичного перерыва россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ему предстоит защита чемпионского пояса в легком весе.

В соперниках - неожиданный американец Джастин Гейджи. Он весной на UFC 249 победил Тони Фергюсона и получил право бросить вызов в звании временного чемпиона в легком весе Хабибу. В со-главном бою турнира сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.

Прямая трансляция начнется с 22:00 на канале "Рен ТВ". Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте. Кроме того, вашему вниманию - последние новости с главными событиями о том, что произошло на 24 октября накануне боя Хабиба и Гэтжи.