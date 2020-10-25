Число заболевших коронавирусом в мире побило новый рекорд Фото: Александр ГЛУЗ

В мире зафиксировали новый рекордный прирост количества инфицированных коронавирусной инфекцией людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения covid-19 в мире за сутки составило 465 322. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Ранее, рекордными становились 445 419 случаев 23 октября. За все время пандемии на планете выявлено более 42,05 миллиона инфицированных covid-19

Напомним, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией гражданам следует соблюдать меры предосторожности - носить маски, использовать перчатки и тщательно мыть руки с мылом. В случае обнаружения симптомов стоит немедленно обратиться за квалифицированной помощью к медикам. Среди симптомов коронавируса эксперты относят потерю обоняния, однако прежде чем паниковать стоит сдать тест на наличие ковида в организме.