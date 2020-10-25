Хабиб завершил карьеру после боя с Гейджи и сделал заявление об отце

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны первые слова Хабиба Нурмагомедова после того, как он покинул октагон и объявил о том, что не хочет без отца драться в турнирах по смешанным единоборствам. Он сказал, что завершает свою спортивную карьеру. Это произошло после турнира UFC 254, в главном бою которого Хабиб одержал победу над Джастином Гейджи. И после которого Нурмагомедов положил свои перчатки в центр октагона в знак того, что больше не будет выступать в промоушене. И вот у себя в личном Инстаграме он опубликовал пост, где выложил фото со своим отцом:

- Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая, - написал Хабиб Нурмагомедов у себя в личном Инстаграме.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте. Кроме того, мы собрали для вас реакцию топовых бойцов UFC на уход из профессиональной карьеры Хабиба Нурмагомедова.