Обама обвинил Трампа в высокой заболеваемости коронавирусом в США Фото: REUTERS

Экс-главы Соединенных Штатов Барак Обама возложил ответственность за рекордно высокую заболеваемость коронавирусом в стране на действующему президента Дональда Трамп. Такое заявление политик сделал в субботу, 24 октября, во время своего выступления на митинге в поддержку Байдена во Флориде.

- Эпидемия длится уже восемь месяцев, в США рекордные показатели по заражению. Не надо ожидать, что Трамп вдруг начнет нас защищать. Он не способен защитить даже себя. Недавно он жаловался, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. Но если бы он работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше, - считает Барак Обама.

Весной этого года бывший президент США официально заявил о поддержке Байдена, который занимал пост вице-президента в его администрации.

За минувшие сутки в Штатах врачи зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – в стране заболели еще 83 757 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки составило 465 322.