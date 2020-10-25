Жириновский призвал Минздрав лишить доктора Мясникова лицензии

Владимир Жириновский резко осудил Мясникова за позицию о поездках россиян за границу Фото: Иван ПРОХОРОВ

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на месте министра здравоохранения России лишил бы врача и телеведущего Александра Мясникова медицинского диплома и запретил бы ему публичные выступления.

Жириновский назвал "безответственными" заявления Мясникова по поводу ограничений в условиях пандемии коронавируса.

- Во всём мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять? - возмутился политик в эфире Радио "Комсомольская правда".

Ранее Александр Мясников заявил, что в ограничении на вылет россиян в Турцию и на Мальдивские острова нет смысла, поскольку в России уровень заболеваемости выше, чем в этих странах.