Жириновский призвал Минздрав лишить доктора Мясникова лицензии

Владимир Жириновский резко осудил Мясникова за позицию о поездках россиян за границу
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на месте министра здравоохранения России лишил бы врача и телеведущего Александра Мясникова медицинского диплома и запретил бы ему публичные выступления.
Жириновский назвал "безответственными" заявления Мясникова по поводу ограничений в условиях пандемии коронавируса.
- Во всём мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять? - возмутился политик в эфире Радио "Комсомольская правда".
Ранее Александр Мясников заявил, что в ограничении на вылет россиян в Турцию и на Мальдивские острова нет смысла, поскольку в России уровень заболеваемости выше, чем в этих странах.