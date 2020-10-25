В Берлине пытались поджечь ведущий статистику по коронавирусу институт Коха

Институт Роберта Коха Фото: REUTERS

Неизвестные пытались поджечь здание Института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусной инфекции в Германии. Полиция Берлина расследует произошедшие.

Как сообщает берлинская полиция, в ночь на воскресенье, 25 октября, около 2.40 часов (3.40 по московскому времени) правоохранители заметили несколько людей, которые бросили на фасад здания Института бутылки с зажигательной смесью. Пламя удалось погасить одному из сотрудников.

В результате нападения никто не пострадал.

Напомним, в Германии многие выступают выступающих против карантинных мер. Так в конце августа в Берлине акции прошла протеста, когда в центре немецкой столицы собралось более 38 тысяч человек, которые выступали против мер, принимаемых властями в рамках борьбы с распространением коронавируса. Всего на акциях задержали более 300 человек. В пресс-службе полиции сообщили, что пострадали не менее 33 сотрудников правоохранительных органов.