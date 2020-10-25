В Испании вводят особый режим из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Испании вводят новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которые предусматривают введение комендантского часа. Такое решение приняло правительство страны в воскресенье, 25 октября.

«Правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером», - сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В соответствии с новыми мерами вводится запрет на свободное передвижение граждан в период с 23:00 до 06:00. Региональные власти смогут вносить небольшие корректировки во временные интервалы, и мера не распространяется на Канарские острова.

Санчес уточнил, что предложение правительства, которое должен будет обсудить и одобрить парламент, рассматривает продление действия режима повышенной готовности на шесть месяцев, до 9 мая.

По данным Worldometers, Испания находится на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 1,110,372 случаев заражения, и 34,752 летальных исхода.

Напомним, 14 октября, комендантский час ввели во Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса и ужесточении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости в стране