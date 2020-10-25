«Легкий случай»: Трамп пообещал урегулировать конфликт в Карабахе

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем», а также пообещал «разобраться» и урегулировать его.

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай"», - заявил глава Белого дма в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гэмпшир, отметив, что, почему бы и не сделать это, если знаешь, что делаешь, то это легко.

Американский лидер отметил, что ранее лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти вообще «обнялись и поцеловались» в Белом доме, когда находились в Вашингтоне на переговорах, по итогам которого подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября этого года. Президент США вместе с лидерами России и Франции, Владимиром Путином и Эммануэлем Макроном, возглавляющие Минскую группу ОБСЕ, призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, и начать переговоры без предварительных условий. Накануне в Белом доме заявили, что «подталкивают» Баку к прекращению огня.