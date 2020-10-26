Нагорный Карабах подтвердил готовность соблюдать перемирие

Непризнанный Карабах подтвердил готовность соблюдать вступающее утром в силу перемирие Фото: REUTERS

Непризнанная республика Нагорный Карабах подтвердила свою готовность соблюдать перемирие, о котором договорились сегодня Армения и Азербайджан. Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 8:00 по местному времени.

- Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность по реализации гуманитарного перемирия, согласованного по инициативе президентов России и Франции 10 и 17 числа. Мы подтверждаем готовность соблюдать на взаимной основе условия прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября этого года, - написал глава Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Facebook.

Напомним, что о новом перемирии сообщил Вашингтон. Во время встречи с замгоссекретаря Штатов главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, которое было согласовано ранее в Москве.

Армяно-азербайджанский конфликт в очередной раз обострился в конце сентября этого года. Стороны противостояния поочередно обвиняли друг друга в начале боевых действий. 10 октября в ходе трёхсторонних консультаций в Москве главы МИД конфликтующих государств достигли мирного соглашения, но на следующий же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

В этот четверг в Женеве пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.