США заявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон объявил о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу с 8:00 утра (19:00 по московскому времени) понедельника, 26 октября. Об этом говорится в совместном заявление США, Армении и Азербайджана.

В заявлении говорится, что в ходе встречи Министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном 24 октября стороны «подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, согласованного в Москве 10 октября».

Напомним, ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявили, что «подталкивают» Баку к прекращению огня, в то время как Ереван согласился на условия перемирия. Позже американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем», и пообещал «разобраться», урегулировав его.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и 10 октября достигли соглашения о перемирии. Однако буквально на следующий день Ереван и Баку начали заявлять о нарушении условий прекращения огня со стороны своего противники.