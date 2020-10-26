В США рассчитывают, что Россия станет их «дружественным партнером»

В США хотят, чтобы Россия "воздержалась от агрессии и стала дружественным партнером" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация США надеется, что Россия «воздержится от агрессии» в других странах и станет дружественным партнером для американской стороны и Европы. Такое заявлении сделал глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

- Хотя Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми государствами, ни один президент после Рейгана не проявлял такой решимости по отношению к Москве. Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, но мы ищем другой путь с Россией – тот, на котором российская сторона воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы, - цитирует его слова газета Washington Post.

Джон Эллиот добавил, что американская администрация «с осторожным оптимизмом» относится к достижению соглашения с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что отношения России и США вряд ли изменятся после американских выборов. Министр напомнил, что нашу страну уже «записали в главных вершителей судеб Америки», и, вероятно, проигравшая голосование сторона все равно обвинит Россию во вмешательстве в выборы в США.