Доктор Мясников рассказал, что ослабляет коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что жесткие меры ограничения и карантин не помогут остановить пандемию коронавирусной инфекции – лишь на время снизить интенсивность распространения заболевания. Что помогает по-настоящему ослабевать коронавирусу, доктор рассказал в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда».

- Коронавирус идет сам по себе. Он даже не замечает, что мы с ним боремся. Хорошая сторона в том, что мы вдыхаем один вирус, а выдыхаем его прапраправнуков и они совсем другие. Коронавирус, проходя через нас, теряет свою интенсивность, теряет свою вирулентность, - сообщил Александр Мясников.

Врач объяснил, что следующий человек уже заражается более слабым вирусом, следующий - еще более слабым. Мясников считает, что по меньшей мере половина населения планеты рано или поздно переболеет коронавирусом, и карантин никак не сможет это остановить.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия в скором времени может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Иммунолог Георгий Викулов сообщил, что уменьшение числа новых случаев заражения будет наблюдаться уже до наступления нового года.

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