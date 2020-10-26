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Политика

Путин назвал серьёзной ошибкой выход США из договора РСМД

Президент России считает, что шаг Америки усиливает риски гонки вооружений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 при условии встречных шагов НАТО

Путин заявил, что Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 при условии встречных шагов НАТО

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает серьёзной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он также отметил, что решение американских властей усиливает риски развития гонки вооружений и приведёт к росту конфронтации.

Владимир Путин призвал остальные страны найти схемы, которые смогли бы обеспечить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент также заявил, что договор между Россией и США был важен для Европы, и отметил, что Россия готова не развёртывать в Европе ракеты 9М729 при условии встречных шагов НАТО. Именно эти ракеты стали поводом к выходу США из ДРСМД. При этом Россия предложила проверить на соответствие параметрам РСМД комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракеты 9М729 в Калининградской области.

Кроме того, Россия подтвердила свой мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования при отсутствии таких же ракет США в соответствующих регионах.

НАТО стоит рассмотреть возможность встречного моратория, заявил также президент Путин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что после того, как Владимир Путин предложил США продлить действие договора СНВ-3, он также обратился с похожим предложением к Европе.