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Политика

Путин предложил Европе немного разоружиться

Россия готова пойти на конкретные меры по контролю за вооружением
Дмитрий СМИРНОВДмитрий СМИРНОВ
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Россия готова пойти на конкретные меры по контролю за вооружением

Россия готова пойти на конкретные меры по контролю за вооружением

Фото: REUTERS

Владимир Путин, уже предлагавший США продлить действие договора СНВ-3 на год на действующих условиях, обратился к Европе с похожим предложением. Президент предлагает предпринять «дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

- Россия продолжает полагать, что ДРСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности, - отмечает Путин. - Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве. Считаем выход США из ДРСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации.

Президент уверен, что «с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности» и предлагает ввести новые механизмы сдерживания.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИН ЕВРОПЕ

- Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Россией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

- Мы считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория.

- Предлагаем обсудить введение мер проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах вооруженных сил России в Калининградской области.

- Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).

- Оставаясь приверженной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего ДРСМД, Россия готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по ДРСМД.

Политика: В ВЕРХАХ

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