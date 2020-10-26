Боливия выразила желание купить российскую вакцину от COVID-19

Президент Боливии собирается купить для страны российскую вакцину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый президент Боливии Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад, заявил, что намерен купить для своей страны российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из первых стран, которая могла бы ею располагать", - сказал Арсе в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что планируется закупить "Спутник V" не для исследований, а именно для вакцинации населения.

Напомним, что минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Об этом завил президент России Владимир Путин 11 августа.

Новая прививка получила название "Спутник V". После заявления президента РФ более 20 стран выразили желание совершить закупку препарата. Позднее лидеры Сербии и Филиппин сказали, что готовы испробовать препарат на себе.