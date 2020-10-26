Минздрав выпустил новые рекомендации для лечения коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте ведомства.

В обновлённом списке препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, вошли шесть наименований: азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), гидроксихлорохин, фавипиравир, препараты интерферона-альфа, умифеновир, а также ремдесивир.

При этом в документе отмечается, что сведения о результатах терапии всеми этими средствами пока не позволяют сделать вывод об их эффективности. В связи с этим их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента будет превышать риск их применения.

Также в новых рекомендациях говорится о том, что заболевшего могут перевести на амбулаторное лечение в случае улучшения состояния здоровья, и для этого не требуется ждать получения отрицательного результата теста. Достаточно стойкого улучшения клинической картины, исчезновения лихорадки и отсутствия признаков нарастания дыхательной недостаточности, а также температура тела должна быть ниже 37,5 С.

Напомним, в сентябре ведомство исключило из перечня препаратов лопинавир и ритонавир. Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами коронавируса.