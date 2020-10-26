В порт Германии направилось судно, способное достроить «Северный поток – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в немецкий порт Мукран, где располагается логистическая база «Северного потока – 2». Считается, что именно это судно способно достроить газопровод. О передвижении трубоукладчика свидетельствуют в понедельник, 26 октября, данные портала MarineTraffic.

Вместе с «Академиком Черским» в порт Германии направились суда снабжения «Умка» и «Finval». В Мукране хранятся трубы для веток газопровода, порт также используют занятые в проекте по строительству магистрали суда.

Трубоукладчик несколько месяцев простоял в немецком Мукране, однако 7 октября прибыл в Калининград и встал на якорь напротив Куршской косы. Рядом с ним проводило работы судно снабжения «Finval», принадлежащее «Газпромбанк лизинг».

Ответственная за строительство «Северного потока – 2» компания ни разу не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке трубопровода, однако многие эксперты, в том числе министр энергетики России Александр Новак, считают, что достроить газопровод может именно «Академик Черский».