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Коронавирус Covid-19

Минздрав назвал препараты для профилактики коронавируса

Врачам посоветовали назначать медикаментозную профилактику пациентам из групп риска
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав назвал препараты для профилактики коронавируса

Минздрав назвал препараты для профилактики коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для профилактики коронавирусной инфекции у некоторых групп населения могут использоваться противовирусный препарат «Умифеновир» и рекомбинантный интерферон ИФН. Об этом свидетельствуют обновленные рекомендации по профилактике и лечению заболевания от российского министерства здравоохранения, опубликованный 26 октября, в понедельник.

Отмечается, что назначение рекомбинантного ИФН-альфа или в виде капель или спрея лекарства «Умифеновир» возможно для профилактики коронавируса у взрослых пациентов. Чтобы снизить риск заражения инфекцией после непосредственного контакта с инфицированными Минздрав рекомендует применять гидроксихлорохин и ИФН вместе с умифеновиром.

Эксперты ведомства также отметили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России и большими рисками распространения инфекции, медикам следует назначать медикаментозную профилактику пациентам из групп риска, включая врачей и педагогов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в обновленные рекомендации министерства также вошли шесть лекарств, которые следует применять для лечения инфицированных, в том числе фавипиравир, умифеновир и ремдесивир.

В документе говорится, что теперь зараженного пациента могут перевести на амбулаторное лечение, если его состояние улучшится. Для этого не потребуется дожидаться получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Распространение коронавируса в мире