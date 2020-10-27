Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса

Врач объяснил, какие люди не заражаются коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Российской академии наук заявили о том, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с больными. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, как такое может быть. По его словам, все дело генетических мутациях.

- Мутация может снижать вероятность заражения человека. То есть, генетические особенности людей могут делать человека более восприимчивым к вирусу или менее восприимчивым к нему. Определить это довольно сложно, потому что мало людей, которые подвергались такому генетическому анализу, - рассказал вирусолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Альштейн отметил, что генетические изменения - это всегда изменения случайного характера. Причем подавляющее большинство из них - нейтральны.

Ранее врач Игорь Люлин объяснил, почему с наступлением осени число тяжелых случаев коронавируса резко возросло. По его словам, это связано с сезонным обострением обстановки, а не с мутацией вируса.