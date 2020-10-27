В Карабахе опровергли гибель министра обороны республики

30-летний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился с новой силой 27 сентября. Фото: Посольство Азербайджана в России.

Министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян погиб во время военной операции, которую проводил Баку. Об этом сообщил азербайджанский портал Haqqin.az. Однако в самом Нагорном Карабахе информацию оперативно опровергли.

«Азербайджанская пресса уже второй раз распространяет ложные сообщения о смерти Джалала Арутюняна. Сразу скажу, что жизни господина Арутюняна ничего не угрожает, и ранение, полученное на одной из боевых позиций, к счастью, не тяжелое», — заявил пресс-секретарь президента Карабаха Ваграма Погосяна.

Погосян написал в социальной сети, что генерал получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Распространенное в СМИ видео, на котором якобы запечатлена атака на министра, не имеет ничего общего с обстоятельствами ранения генерал-лейтенанта.

Напомним, что 30-летний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился с новой силой 27 сентября. Перекрестно власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в начале боевых действий в районе Нагорного Карабаха.

Страны ОБСЕ советовали враждующим государствам сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Это произошло лишь 9 октября по инициативе российской стороны. Прекращение огня было согласованно 10 октября. Но позже обе страны заявили о нарушении договоренности. Вторую попытку примириться власти Армении и Азербайджана предприняли 17 октября. Но и это соглашение не было соблюдено. На данный период обе страны продолжают вести войну в районе НКР, но страны выражают надежду на заключение нового перемирия.