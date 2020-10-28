Экс-кандидат в президенты Белоруссии: протестное движение сейчас меняется

Бывший кандидат в президенты Беларуси рассказал об изменениях общества на фоне протестов Фото: REUTERS

Протестное движение в Беларуси меняет свои формы и развивается вместе с обществом в республике, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.

- Белорусский народ осознаёт свою силу и своё место в государстве, требует считаться с собой. Я не согласен, что протестное движение затухает. Я считаю, что оно меняется, находит разные формы, увеличивается. Что-то не получается - ничего страшного, но то что само движение развивается, и с ним развивается общество - это несомненно, - сказал Дмитриев.