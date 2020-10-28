Кадыров: Своё мнение о Макроне я высказал как мусульманин, а не как политик

Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что ранее опубликованное им обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону было высказано от лица мусульманина и человека, "безмерно любящего свою религию", а не политика.

Напомним, 16 октября 18-летний исламист обезглавил в пригороде Парижа учителя, показавшего на уроке карикатуру французского сатирического издания Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

20 октября Эммануэль Макрон заявил, что французские власти будут активно бороться с "носителями радикальной идеологии и созданными ими ассоциациями". На церемонии прощания с учителем Макрон сообщил, что во Франции не запретят карикатуры на пророка Мухаммеда.

27 октября Кадыров заявил в своём Telegram, что Макрон своими действиями "раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель". Глава Чечни также предупредил о трагических последствиях подобных решений.

28 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кадырова, отметив, что внешнюю политику государства формируют не главы регионов, а президент страны. Об этом сообщал сайт KP.ru.

В тот же день Кадыров опубликовал в своём Telegram сообщение, сказав, что согласен с высказанной Песковым ролью глав регионов во внешней политике России.

- За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь! - также сказано в заявлении Кадырова.