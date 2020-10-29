В США сообщили об утере секретных документов о сыне Байдена Фото: REUTERS

В Соединённых Штатах заявили о пропаже секретных документов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщает телеканал Fox News, компромат был утерян во время доставки по почте. Документы были отправлены 26 октября из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, однако до адресата так и не дошли. Служба доставки заявила, что посылку вскрыли неизвестные, а содержимое похитили.

«На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байден. Мы считаем, что эти документы были настоящими и достоверными», - сообщил ведущий телеканала Такер Карлсон

В октябре, в преддверии президентских выборов в США, газета New York Post начала публикации о сыне Байдена, представляя электронные письма, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, показывали коррумпированность Байдена.

Позже сына кандидата в президенты от демократов уличили в оргиях и употреблении наркотиков. На кадрах, размещенных на китайской платформе GTV, видно, как якобы Хантер Байден принимает наркотики.

Напомним, накануне сайт предвыборной кампании Трампа был взломан, хакеры утверждали, что получили доступ к конфиденциальной информации