Мужчина с ножом напал на людей около церкви в Ницце

Три человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце.

Мэр города допускает, что произошедшие было терактом Фото: REUTERS

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил на страницах своего Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативные действия, а также не исключил, что произошедшие было терактом.

«Подтверждаю, что все наводит на мысль о террористическом нападении в базилике Нотр-Дам», - заявил глава города.

При этом, как сообщает Reuters, одна женщина была обезглавлена

При МВД был создан кризисный штаб Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при ведомстве был создан кризисный штаб.

Напомним, 16 октября было совершено нападение на учителя истории Самюэля Пати, которого обезглавил. Позднее стало известно, что убийцу побудили к действию карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал детям на уроках свободы слова. Нападавший был застрелен полицией. Приехавший на место преступления президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убийство можно прировнять к терроризму.