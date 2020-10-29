Видео с места теракта у церкви в Ницце появилось в сети Фото: REUTERS

Видео с места неизвестного с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце появилось в сети.

Как писал сайт kp.ru, нападение произошло в четверг, 29 октября, в результате инцидента, погибли три человека и несколько получили ранения, а одна женщина была обезглавлена.

На место уже прибыл президент Франции Эмануэль Макрон, который отправился в кризисный центр Министерства внутренних дел, созданный после нападения. Само дело направлено антитеррористической прокуратуре.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже сообщил о задержании нападавшего, и допустил, что нападение было терактом. Кроме того, он назвал нападавшего радикализированным мусульманином, а само происшествие градоначальник навал «исламским фашизмом»

Напомним, 16 октября было совершено нападение на учителя истории Самюэля Пати, которого также обезглавили. Позднее стало известно, что злоумышленника побудили к действию карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал детям на уроках свободы слова. Нападавший был застрелен правоозранителями.