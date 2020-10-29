Мэр Ниццы назвал теракт у городского собора «исламским фашизмом»

Мэр Ниццы назвал теракт у собора «исламским фашизмом»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей около церкви в городе совершил радикализированный мусульманин, а само происшествие градоначальник навал «исламским фашизмом»

«Он кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания… Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», - заявил глава города

Эстрози заявил, что после нападения принял решение на время закрыть все христианские соборы и другие места культа города на время из соображений безопасности. Кроме того, будут предприняты дополнительные меры по обеспечению их безопасности

Глава города также рассказал о состоянии нападающего. Ранее он заявлял о его задержании. По его словам злоумышленник госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Напомним, , в результате нападения неизвестного погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена, несколько получили ранения.