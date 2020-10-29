Путин о ситуации в Карабахе: у каждого своя правда

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нагорном Карабахе у каждого своя правда, здесь нет простых решений и узел очень сложный. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Баку заявляет о том, что 7 районов «не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении», а являются исконно азербайджанские территории.

«У каждого своя правда, здесь нет простых решений, узел очень сложный», - сказал глава государства, напомнив, что конфликт длится три десятилетия, и не дает возможности эффективного развития двух стран, и призвал прекратить гибель людей.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители МИД Армении и Азербайджана сели за стол переговоров 9 октября по инициативе российской стороны, и договорились о прекращении военных действий 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Огонь должен был прекратиться 18 октября, однако стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.