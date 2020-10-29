"Жители Франции устали от беспомощности": Очевидец рассказала о теракте в Ницце

Улицы Ниццы оцеплены полицией и туда никого не пускают. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидцы рассказали Радио «Комсомольская правда» о том, что происходит в Ницце после жестокого убийства возле Нотр-Дама, где исламист обезглавил священнослужителя и пожилую женщину, а также смертельно ранил прихожанку.

«29 октября в Ницце произошла террористическая атака. Улицы по-прежнему оцеплены полицией и туда никого не пускают. Мэр города Кристиан Эстрози выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал жителей города к единству, отметив, что слишком высокую цену платит страна в последние годы», - сказала Ирина Садомская.

Глава города имел ввиду ту программу лояльности, которую каждый год оказывает страна мусульманским эмигрантам. Она включает в себя благоприятное проживание во Франции, поиск работы и проживание.

«Жители Франции напуганы, но больше они устали от бессилия и беспомощности. От того, что они не чувствуют себя защищенными в собственной стране», - цитирует очевидица слова Мэра.

Напомним, что после первого жестокого убийства в пригороде Парижа президент Франции выступил с речью о том, что власти вступят в борьбу с исламским терроризмом.